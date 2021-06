Enda Tamweel, a annoncé, lundi, la baisse de ses tarifications en moyenne de 3% du taux effectif global (TEG) pour permettre à tous les micro-entrepreneurs d’élargir leurs capacités de financement et d’investissement en empruntant à des taux bas.

Dans un communiqué publié lundi, l’institution de financement de micro-crédit a indiqué que cette baisse des tarifications reflète sa volonté “d’être toujours au plus près de ses clients pour répondre à leurs besoins et les accompagner dans la durée, surtout dans un contexte économique difficile marqué par la résurgence de la pandémie de Covid-19, une inflation galopante et une baisse constante du pouvoir d’achat”.

” Aujourd’hui, et malgré la présence de six autres institutions de financement de micro-crédit en Tunisie, le marché non desservi reste large et représente plus d’un million de personnes vivant dans la pauvreté et dans l’exclusion financière “, a affirmé le Directeur général d’Enda Tamweel, Mohamed Zmandar.

Et d’ajouter ” grâce à la baisse des nos tarifications, nous étendons nos programmes de financement inclusif et nous encourageons les micros et les petites entreprises à grandir et à se développer “.

Enda Tamweel, a investi, pour lutter contre les impacts de la covid-19, un montant de 16 millions de dinars en refinancement et de 588 millions d’encours, en ce qui concerne le report de paiement des échéances entre mars et mai 2020. Elle a, par ailleurs, consenti un report gratuit pour les plus démunis pour un montant de 1, 2 million de dinars.

Elle a, de même, mis en place un prêt exceptionnel ” Sanad ” pour soutenir les populations les plus touchées par la crise et a consenti une contribution de 70 mille dinars dans le cadre de l’initiative Yed-Yed, lancée par l’Organisation non gouvernementale Enda inter-arabe avec des acteurs de la société civile, en soutien à l’effort national de lutte contre la pandémie de Covid-19.

Enda Tamweel dessert actuellement plus de 400 mille clients actifs pour un encours de crédit dépassant les 950 millions de dinars, et ce par l’intermédiaire de son réseau de 102 agences et de 5 guichets mobiles, répartis sur l’ensemble des gouvernorats du pays.

L’institution de financement de micro-crédit a attribué près de 400 000 prêts entre 2020 et 2021 et a investi un montant de 1 250 millions de dinars. Depuis sa création, Enda Tamweel a accordé plus de 3, 6 millions de prêts pour un montant dépassant les 5 800 millions de dinars.