Une unité saisonnière avancée de la protection civile chargée des secours et des incendies a été mise en place fin de cette semaine, au stade municipal de Aousja, délégation de Ghar El Melh à Bizerte.

Mohamed Gouider, gouverneur de Bizerte et président de la commission régionale de lutte contre les catastrophes et l’organisation des secours, a indiqué, à l’issue d’une visite de suivi effectuée sur les lieux, que l’installation de ce centre s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la région pour faire réussir la saison estivale.

Cela va permettre, a-t-il dit, de garantir la rapidité et l’efficacité requises pour les interventions de terrain des services de la protection civile.

Parmi ces interventions, a-t-il expliqué, figurent les opérations de sauvetage et de secourisme sur les routes et en mer et la maîtrise du feu pouvant se déclarer dans certaines zones à l’est de la région.

Gouider a, dans ce contexte, salué les efforts déployés tout au long de l’année, et particulièrement depuis la propagation de la pandémie de la Covid-19.

De son côté, Kamel Melliti, directeur régional de la protection civile de Bizerte, a indiqué que la mise en place de cette unité saisonnière à Aousja fait suite à une demande déposée par la municipalité de la région, soulignant sa promptitude et sa “capacité d’intervenir en un temps record” dans 4 délégations: Ghar El Melh, Ras Jebel, El Alia et Utique.