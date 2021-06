Comment le basket ball, alors nouveau sport créé en Amérique du nord en 1891, a été rapidement introduit en Tunisie dès 1919 ? Quelles ont été les premières associations à le pratiquer ? Puis, comment ce sport s’est-il développé après l’indépendance et vu naître de grands champions ? Toutes ces questions, et bien d’autres, trouvent leurs réponses dans l’ouvrage que lègue feu Raouf Menjour (1940 – 2020).

Dans cet opus sous le titre de ” Mémoire de basketteur, Cent ans de basket en Tunisie ” qui vient de paraître aux Editions Leaders, Raouf Menjour, ancien joueur, arbitre, dirigeant national, arabe, africain et international restitue avec force détails et une variété de photos pour la plupart inédites, une véritable saga tunisienne.

Avant de décéder au mois de novembre 2020, Raouf Menjour ( ancien joueur de Basket Ball, dirigeant et président de l’Etoile Sportive Radésienne (1973 à 1983), ancien arbitre de Basket Ball et Président de la fédération tunisienne de Basket Ball (1983 – 1995)) avait élaboré cet ouvrage.

A travers 164 pages et 120 photos, il raconte une passion, rappelle des moments forts de grandes compétitions, et rend hommage à d’illustres vedettes. Tour-à-tour, Raouf Menjour revient sur l’avènement du basket en Tunisie, sa tunisification, les grandes équipes, les hommes et les femmes qui ont contribué à sa promotion et la participation de la Tunisie aux compétitions africaines.

Le mérite de l’auteur est de rendre hommage aux différents acteurs. Joueurs, entraîneurs, arbitres, dirigeants et journalistes y sont mentionnés. De grandes rencontres sont mentionnées dans les détails avec les résultats.

La composition du bureau fédéral est suivie dans son évolution à travers les élections successives.

Président de la Fédération tunisienne de basket ball (1983 1995), et président d’honneur de FIBA Afrique, Raouf Menjour, de par sa longue et riche expérience, ne pouvait conclure ses propos sans livrer des recommandations utiles pour le développement du basket national.

Préfaçant le livre, Ghazi Jeribi, ancien joueur international, vice-président de la Fédération tunisienne de basketball, et ancien ministre, écrit : ” Cet ouvrage qu’il a écrit avec beaucoup d’humilité, puisqu’il a choisi de ne pas parler de lui-même et de tout ce qu’il a accompli et donné à ce sport en Tunisie et dans le monde, constitue un précieux répertoire de référence pour le basketball tunisien. ”

Au nom de la famille, sa fille Naouel Menjour estime à juste titre que ” ce livre n’est pas un livre comme les autres. C’est le rêve d’une vie qui n’a pu être achevé, c’est une passion et une fougue qui animaient le cœur de mon papa. Sa sensibilité humaine lui dictait le chemin du sport, de la persévérance, du respect, du travail acharné pour changer un monde en dérision”.