Le projet “Protection et réhabilitation des sols dégradés en Tunisie ” (ProSol) lance un appel à participation au profit des porteurs de projets actifs dans le domaine agricole et dans la gestion des ressources naturelles, pour participer à un atelier d’information et de sensibilisation.

Sont concernés par cet appel à participation, les organisations professionnelles agricoles, les associations de développement, et les PME, ayant des idées de projets visant à protéger les terres agricoles et à participer au développement territorial durable au nord-ouest et au centre ouest de la Tunisie, et plus précisément aux gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Béjà, Kef, Siliana et Jendouba.

Les porteurs de projets désirant participer à cet atelier d’information doivent s’inscrire sur l’adresse suivante https://forms.gle/fpH7CfEyvyLcocNY8, avant le 25 juin 2021.

Pour rappel, le projet ProSol est mis en œuvre, en décembre 2019, par la GIZ Tunisie, sous mandat du Ministère fédéral de la coopération économique et du développement et en coopération avec la Direction Générale de l’Aménagement et de la Conservation des Terres Agricoles (DGACTA) sous la tutelle du ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche.