Le Parlement européen va aider la Tunisie à accroître ses investissements et à relever les défis économiques et sociaux auxquels elle fait face, a promis, vendredi 4 juin 2021 à Bruxelles, le président du Parlement européen, David Maria Sassoli.

” Le parlement européen se tient aux côtés de la Tunisie, particulièrement en cette étape délicate, marquée par une crise sanitaire sans précédent “, a-t-il ajouté à l’issue de son entretien à Bruxelles avec le président de la République, Kais Saied.

Selon une source de la présidence de la République, le Parlement européen a promis à accompagner les réformes engagées par la Tunisie qui visent à accroître son attractivité et à améliorer le climat des affaires.

Pour sa part, le chef de l’Etat tunisien a souligné que la Tunisie et l’Union européenne partagent les mêmes valeurs et principes et affichent une volonté commune de relever les défis au triple plan, économique, politique et social.

Par ailleurs, le président Kais Saied a plaidé pour l’identification de nouveaux mécanismes à même de relancer l’économie et d’animer le partenariat Tunisie-UE particulièrement dans les domaines de la jeunesse, l’émigration, la lutte antiterroriste, la sécurité et la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Kaïs Saïed est en visite de deux jours (3 et 4 juin 2021) à Bruxelles à l’occasion du deuxième sommet Tunisie-Union européenne (UE).