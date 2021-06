Après une forte contraction en 2020, le PIB de la Tunisie devrait croître à un rythme annuel de 3 à 3¼ pour cent en 2021 et en 2022, selon une note sur les perspectives économiques consacrée à la Tunisie publiée lundi 31 mai 2021 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

” Alors que l’économie tunisienne avait enregistré un solide rebond au troisième trimestre 2020, le durcissement des mesures d’endiguement de l’épidémie à la suite d’une augmentation du nombre de cas d’infection a particulièrement affecté les secteurs de services à forte intensité de main-d’œuvre. L’ampleur du chômage pèsera sur les revenus des ménages, freinant la consommation privée “, soulignent les auteurs de la note.

En outre, ils font état d’une faiblesse de la confiance des investisseurs parce qu’il n’y a pas de progrès importants en matière de réformes structurelles, mais aussi des incertitudes entourant le financement du déficit budgétaire, qui a atteint un niveau élevé.

Toutefois, explique le rapport, “le retrait progressif par les principaux partenaires commerciaux de la Tunisie, des mesures de freinage de l’épidémie stimulera les exportations de marchandises, mais la persistance des risques sanitaires continuera à peser sur l’activité touristique et la création d’emplois, jusqu’à ce que les vaccins soient massivement déployés, à la fois en Tunisie et chez ses grands partenaires commerciaux”.

Selon l’OCDE, la politique monétaire de la Tunisie devrait rester accommodante si l’inflation demeure modérée. “Une meilleure efficience des dépenses publiques (au travers notamment d’une réforme de l’emploi public et des entreprises publiques, du retrait graduel des subventions à l’énergie qui ont un caractère régressif, d’une réduction des exonérations d’impôt et d’une amélioration du recouvrement de l’impôt) assurerait une marge de manœuvre budgétaire et un soutien mieux ciblé à destination des ménages fragiles et des investissements publics dans les infrastructures, l’éducation et la santé”.

Alléger le fardeau administratif qui pèse sur l’entrée des entreprises sur le marché et sur leur croissance et réduire les barrières commerciales pour les entreprises nationales renforceraient, selon l’OCDE, la concurrence et l’innovation et stimuleraient l’investissement et la création d’emplois formels.

Les mesures de freinage de l’épidémie pèseront sur les secteurs de services et la reprise sera lente en Tunisie

Pour l’OCDE, la lenteur du déploiement de la vaccination et la nécessité en découlant de maintenir les restrictions de déplacement au second semestre de 2021, vont brider l’activité dans les secteurs de services à forte intensité de main-d’œuvre.

L’augmentation du nombre de faillites d’entreprises, au fur et à mesure de la suppression des aides, va maintenir le chômage à un niveau élevé, pesant de ce fait sur le revenu des ménages et freinant la consommation privée.

Toujours selon la note de l’ODCE, malgré l’incertitude qui entoure le climat politique qui freine l’investissement privé, les grandes réformes structurelles devraient toutefois progresser quelque peu du fait du dialogue amorcé récemment avec les partenaires sociaux, tandis que la confiance des investisseurs devrait se redresser graduellement vers la fin de 2021.

” Une amélioration de la situation sanitaire chez les principaux partenaires commerciaux de la Tunisie soutiendra les exportations de biens et de services au cours du second semestre 2021 et redressera lentement l’emploi et la consommation privée, notamment, avec la levée progressive des restrictions “, lit-on dans cette note sur les perspectives économiques consacrée à la Tunisie.

Compte tenu d’une demande intérieure en demi-teinte et d’un chômage élevé, les tensions inflationnistes resteront contenues, mais devraient s’exacerber en 2022, sous l’effet de la reprise et de la réduction des subventions à la consommation d’énergie, précise le rapport.

Et d’ajouter qu’abstraction faite de la situation sanitaire, la montée des tensions politiques et des troubles sociaux, fait planer un risque sérieux sur la reprise.

“Etant donné les besoins de financement, estimés à quelque 18 % du PIB en 2021, un plan à moyen terme crédible de réduction du déficit budgétaire, ainsi que des progrès dans le domaine des réformes structurelles, ont une importance fondamentale pour éviter toute nouvelle détérioration de la confiance des investisseurs et pour permettre aux bailleurs de fonds multilatéraux d’aider le pays à refinancer une dette publique élevée”, recommandent les auteurs du rapport. Ils mettent en garde qu'”un relèvement des taux d’intérêt plus rapide que prévu dans les pays avancés puissent déclencher des sorties de capitaux du pays et une forte dépréciation de la monnaie nationale, accentuant le risque d’un défaut de remboursement de la dette souveraine et d’une crise financière”.

Par ailleurs, des hausses plus marquées des prix des produits de base risqueraient de pousser à la hausse de l’inflation, creuser le solde des paiements courants et le déficit des finances publiques, étant donné que la Tunisie est importateur net de pétrole et de produits pétroliers et que les subventions énergétiques demeurent importantes.

En revanche, une reprise plus rapide dans les économies européennes aurait pour effet de dynamiser les exportations tunisiennes, affirme l’OCDE.

Les réformes structurelles sont la clé de la stabilité macroéconomique

Selon l’OCDE, pour réduire les déséquilibres macroéconomiques et les risques qu’ils entraînent, il est crucial que le dialogue national soit à la hauteur en matière de réformes structurelles.

Toute amélioration de l’efficience de la dépense publique devrait passer par une réforme de l’emploi public et des entreprises publiques, et par un redéploiement des ressources vers les investissements nécessaires dans l’éducation, la santé et les infrastructures.

La suppression d’un certain nombre d’exonérations d’impôts, un meilleur respect des obligations fiscales et la mise en place d’une fiscalité sur la propriété immobilière pourraient permettre de lever plus de recettes fiscales, dans des conditions de plus grande équité.

L’OCDE souligne également que le remplacement progressif des subventions énergétiques, régressives et inefficaces, par un soutien ciblé des revenus en faveur des ménages vulnérables, permettrait d’atténuer l’impact négatif de l’ajustement budgétaire.

En outre, l’organisation recommande la suppression de certains obstacles administratifs à la création et au développement des entreprises, le renforcement de l’application du droit de la concurrence, la levée de certains obstacles aux échanges et de meilleures infrastructures portuaires dynamiseraient l’investissement et la création d’emplois dans le secteur formel.