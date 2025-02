L’économie tunisienne a enregistré une croissance de 1,4% au cours de l’année 2024, a fait savoir samedi, l’Institut national de la statistique (INS).

Au cours du quatrième trimestre de l’année 2024, “les estimations issues des comptes nationaux trimestriels montrent que le Produit Intérieur Brut (PIB) en volume, corrigé des variations saisonnières, a enregistré une croissance au taux de 2,4 % sur un an. En glissement trimestriel, c’est-à-dire par rapport au troisième trimestre de l’année 2024, le PIB en volume aura progressé de 0,9 %”.

Agriculture, moteur essentiel de la croissance

L’INS a, également, fait état d’une hausse de 7,1% de la demande intérieure en volume, affichant une contribution positive de 7,5% à la croissance économique du quatrième trimestre de 2024 (2,4%). A contrario, le solde des échanges extérieurs de biens et services a affiché une contribution négative à hauteur de -5%, du fait de la baisse du volume des exportations des biens et services (-0,2%) et de la hausse de 9,7% du volume des importations.

Les activités agricoles restent le moteur essentiel de la croissance. La valeur ajoutée du secteur a évolué de 12,1% en glissement annuel au cours du quatrième trimestre de 2024. Le secteur agricole a contribué à hauteur de 0,97%, au taux de croissance de 2,4 % enregistré au cours du dernier trimestre de l’année précédente.

La valeur ajoutée du secteur des industries manufacturières a, également, progressé de 1,5% en raison de la hausse de 2,1% de la valeur ajoutée des industries agroalimentaires, de 8,1% de celle des industries chimiques et de 2,5% de la VA des industries mécaniques et électriques.

En revanche, la VA du secteur de l’énergie, des mines, de la production et distribution d’eau, d’assainissement et de gestion des déchets a régressé de 7,9% au cours du quatrième trimestre de 2024, par rapport à la même période de 2023, en raison de la baisse de 16,9% de la VA du secteur d’extraction du pétrole et de gaz naturel.

Au total, la valeur ajoutée du secteur industriel s’est repliée de 0,9% au cours du quatrième trimestre de 2024, alors que celle du secteur de la construction et du bâtiment a progressé de 2,5%.

Le secteur des services a maintenu un rythme d’activité positif au cours du quatrième trimestre de 2024. Sa valeur ajoutée a connu une croissance de 1,9% en raison de l’évolution de 5,7% de la VA du secteur des hôtels, restaurants et cafés, de 5% de celle du secteur des transports et de 1,3% de celle du secteur informatique et de la communication.