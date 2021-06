Le virage digital pris par la Société Tunisienne de Banque (STB) a été une nouvelle fois mis à l’honneur par l’Union Arabe des Banques, cette dernière primant doublement la STB comme meilleure banque digitale en Tunisie et meilleure banque digitale en Afrique du Nord, dans les thèmes liés à l’innovation, l’inclusion financière, la loyauté et le bien-être lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Beyrouth, au Liban.

En plus de cette double récompense, la STB a également été saluée pour ses efforts en la matière avec « The Excellence Awards for the Best Arab Digital Financial Institutions 2020 – 2021 » (« Le prix d’excellence des meilleures institutions financières digitales arabes 2020-2021 »

Ces récompenses sont ainsi une suite logique du travail accompli par l’institution, déjà primée, en 2019, du prix de la meilleure banque digitale en Afrique du Nord par l’Union Arabe des Banques.

« Ce prix est un hommage aux valeureux efforts de l’administration de la STB et le produit d’un travail conjoint entre les différents services de la Banque dans le cadre de sa transition vers la transformation numérique. Ce processus s’est concrétisé par le développement d’une plateforme digitale au profit des clients de la banque en tant que partenaires actifs et pas seulement en tant que clients cibles.

Cette plateforme permettra aux clients de la banque d’interagir et de suivre les opérations bancaires avec les différentes parties concernées, à commencer par l’ordre de transfert de fonds vers les bénéficiaires tout en respectant les normes de transparence et en veillant au respect du traitement des données clients.

Un virage digital entamé depuis plusieurs années

Le chantier de restructuration amorcé par la STB n’est pas récent. Cela fait quelques années que la Banque est pionnière en matière de digitalisation. L’institution bancaire souhaite être à la pointe de la technologie afin d’offrir la meilleure expérience bancaire à ses clients. Cette double récompense accordée à la première banque publique tunisienne démontre l’engagement de cette dernière à suivre le chemin de l’innovation, qui depuis a réussi à fournir à ses clients de nombreux services digitaux à moindre coût.

Grâce à une transformation multidimensionnelle, à savoir, technologique, managériale, organisationnelle, et humaine, la STB souhaite révolutionner le modèle bancaire classique, les nouvelles technologies étant un outil permettant de réinventer un nouveau modèle bancaire plus agile et en meilleure phase avec les attentes des clients.

Avec ce virage digital, la STB ambitionne de rayonner au-delà du secteur bancaire et souhaite avoir une influence sur l’ensemble de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie. L’institution incarne la notion de « Banktech » ouverte et en interaction avec l’ensemble des acteurs économiques tunisiens. La vocation de la STB est de jouer le rôle d’un maillon facilitant l’échange entre ces acteurs tel que des startups innovantes, des fournisseurs de solutions techniques, des consultants, des fédérations, des universités.