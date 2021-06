Tunisie-France : Réception bientôt d’un don de trois machines de production d’oxygène

Trois grandes machines pour la production d’oxygène seront acheminées vers la Tunisie afin de renforcer la réserve en oxygène dans les hôpitaux publics, a indiqué lundi le ministre de la santé Faouzi Mahdi.

C’est un don qui sera offert lors de la visite du chef du gouvernement français Jean Castex les 02 et 03 juin 2021 en Tunisie, a-t-il précisé. Mahdi a souligné lors d’une séance d’écoute au parlement avec la commission de la santé et des affaires sociales que ces machines seront installées dans les hôpitaux de Sidi Bouzid, Tataouine et Sfax.

En cas de réussite de l’expérience de production d’oxygène, d’autres machines de production d’oxygène seront acquises dans le cadre de la coopération internationale avec la France, a-t-il signalé.

Le ministère de la santé œuvre afin de renforcer la réserve en oxygène dans les hôpitaux publics en prévision d’une 4ème vague de propagation de coronavirus, qui pourra engendrer le décès de 4 mille personnes, a encore dit le ministre.