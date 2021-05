Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, s’est entretenu, dimanche, dans la capitale du Qatar, Doha, avec le Premier ministre et ministre de l’Intérieur du Qatar, Cheikh Khaled ben Khalifa ben Abdelaziz Al-Thani.

Lors de cet entretien qui s’est déroulé au siège du gouvernement Amiri Diwan à Doha, Mechichi a mis l’accent sur l’importance des liens de fraternité étroits unissant les deux pays et la nécessité de les renforcer davantage dans tous les domaines, appelant à œuvrer en vue d’augmenter le volume des investissements qataris en Tunisie et d’en diversifier les domaines, selon à un communiqué publié par la présidence du gouvernement.

De son côté, le Premier ministre et ministre de l’Intérieur du Qatar a affirmé le soutien continu du Qatar à la Tunisie pour l’aider à surmonter les difficultés conjoncturelles auxquelles elle est confrontée en raison, notamment, des incidences préjudiciables de la pandémie de la Covid-19.

Il a également salué le succès de la Tunisie dans de nombreux secteurs, citant en particulier celui de la formation professionnelle, exprimant la volonté du Qatar d’attirer davantage les compétences tunisiennes notamment, dans les domaines du tourisme, de la médecine, de l’ingénierie et des technologies de l’information, d’autant plus que le pays s’apprête, a-t-il dit, à accueillir la Coupe du Monde de football de 2022.

La rencontre s’est déroulée, du côté tunisien, en présence notamment de Walid Dhahbi, secrétaire général du gouvernement, Ali Kooli, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Al-Hafsi, ministre auprès du Premier ministre chargé des relations avec l’Assemblée des représentants du peuple, et Sami Saidi, ambassadeur de Tunisie au Qatar.

Ont pris par à la réunion du côté qatari, le ministre du Commerce et de l’Industrie et ministre des Finances par intérim, Ali ben Ahmed al-Kuwari, le ministre d’Etat aux Affaires étrangères, Sultan bin Saad Al-Muraikhi, l’ambassadeur du Qatar en Tunisie, Saad ben Nacer Al-Hamidi, le président exécutif de Qatar Investment Authority, Mansour Ben Ibrahim Al Mahmoud et le PDG du groupe Qatari Diar, Abdullah Hamad Al Attiyah.

A noter que le Chef du gouvernement, Hichem Mechichi effectue une visite de trois jours au Qatar.