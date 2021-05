La Tunisie a célébré, samedi 29 mai 2021, avec la communauté internationale, la Journée internationale des Casques bleus de l’ONU.

L’édition 2021 a été placée sous le thème ” La voie vers une paix durable : mobiliser le pouvoir de la jeunesse en faveur de la paix et de la sécurité “.

La Tunisie a loué le rôle capital des soldats de la paix pour protéger les civiles et contribuer à l’instauration de la paix et la sécurité dans des contextes de conflits, et de surcroît pendant la pandémie de la Covid-19, lit-on dans une déclaration du ministère des Affaires étrangères.

La Tunisie y insiste sur l’importance de poursuivre l’exécution de la résolution 2532 de 2020, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies à l’unanimité le 1er juillet 2020 et à l’initiative du président tunisien, Kais Saied.

Cette résolution prône l’adoption d’une nouvelle approche basée sur une large solidarité internationale, sous l’égide des Nations unies, permettant ainsi aux missions onusiennes de maintien de la paix de continuer d’accomplir leurs missions dans les meilleures conditions malgré la pandémie.

La Tunisie a, à cette occasion, réaffirmé son engagement à servir la paix et la sécurité internationales. En effet, le pays participe actuellement à 5 missions onusiennes au Congo, en République centrafricaine, au Soudan et au Soudan du Sud avec plus de 200 experts militaires et sécuritaires.

“La Tunisie est attachée à consolider davantage la participation de la femme tunisienne et des jeunes à ces missions”, souligne la même source.

Pour rappel, la Tunisie a déployé une unité militaire de transport aérien dans la mission onusienne de maintien de la paix au Mali.

Elle se prépare actuellement à déployer une unité militaire aérienne au sein de la mission onusienne en République centrafricaine, afin de renforcer la coopération avec l’organisation des Nations Unies pour rétablir la stabilité et prévenir les conflits en Afrique.