La Tunisie a accueilli, favorablement, la résolution du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, au cours d’une session extraordinaire, relative à la création d’une commission d’enquête internationale sur les exactions commises dans les territoires occupés et les violations du droit international humanitaire.

La commission doit s’arrêter sur les origines profondes des tensions et de la discrimination méthodique et la répression sur la base de l’identité religieuse et ethnique.

Dans une déclaration publiée vendredi, le ministère des Affaires étrangères précise que cette résolution émise de la session du conseil, assoit la redevabilité pour rendre justice et mettre fin à l’impunité.

La Tunisie exhorte, dans ce sens, la communauté internationale, dans le cadre de son engagement à défendre les droits humains, à pousser l’occupation israélienne à coopérer avec la commission et à faciliter l’accès aux régions concernées par l’enquête.

La Tunisie qui a pris part aux travaux de cette session consacrée à la situation des droits humains en Palestine dont Al Qods est la Bande de Gaza, théâtre, depuis quelques semaines d’une escalade de violences ciblant les habitants avant la décision d’un cessez-le-feu convenue entre les deux parties.

Dans une intervention à cette session extraordinaire convoquée jeudi par le groupe de coopération islamique, le ministre des Affaires étrangères Othman Jerandi a fait observer que l’escalade militaire et la violation des symboles sacrés dans les territoires occupés ainsi que l’expulsion des habitants du quartier Chekh Jarrah et Selouane s’ajoutent à la longue liste des crimes de l’occupation israélienne contre le peuple palestinien et qui nécessitent la saisine de la Cour pénale internationale.