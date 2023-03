A l’occasion du 47e anniversaire de Journée de la Terre, la Tunisie appelle la communauté internationale à assumer son plein rôle dans la protection des droits du peuple palestinien contre les politiques “répressives” de l’entité sioniste.

Dans une déclaration publiée jeudi 30 mars 2023, par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie dénonce la politique du “fait accompli” menée par Israël et sa violation des résolutions internationales.

La Tunisie y réaffirme sa position constante en faveur de la cause palestinienne et son soutien indéfectible aux Palestiniens dans leur combat pour mettre fin à de longues décennies d’injustice et recouvrer leur droit légitime à la liberté et à une vie digne.

La Tunisie soutient également les Palestiniens pour un Etat indépendant avec pour capitale la ville sainte d'”Al Qods”.

La célébration du 47e anniversaire de la Journée de la Terre est l’occasion d’immortaliser la lutte du peuple palestinien, sa résistance et sa bravoure pour défendre ses droits imprescriptibles, lit-on dans le texte de la déclaration.

Les Palestiniens célèbrent le 30 mars de chaque année la Journée de la Terre pour exprimer leur attachement à leur identité et à leurs territoires et par la même, dénoncer l’appropriation israélienne continue des terres palestiniennes.