A l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée le 29 novembre de chaque année, la Tunisie réaffirme sa conviction que la paix n’est possible qu’après restitution du droit imprescriptible des Palestiniens.

Dans une déclaration publiée mardi par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie souligne, à nouveau, sa position constante en faveur de la cause palestinienne et du combat légitime du peuple palestinien frère pour mettre fin à l’occupation et instaurer un Etat indépendant et souverain dans les frontière de 1967 avec Al Qods pour capitale.

Face à cette longue injustice et aux souffrances subies par le peuple palestinien désarmé sur plus de 7 décennies, la Tunisie affirme que le temps est venu pour que les Palestiniens recouvrent leur droit à l’autodétermination, à l’indépendance et à la dignité, lit-on de même source.

La Tunisie exprime sa profonde satisfaction des résultats auxquels a abouti la conférence d’unification des rangs palestiniens et la réconciliation nationale (Alger 11- 13-2022) qui constituent, selon la même source, la meilleure riposte à l’occupation israélienne.

La célébration de cette journée intervient cette année, dans un contexte d’escalade des violences envers les civils dans les territoires occupés y compris Al Qods-est, et ce, dans l’impunité totale, regrette la Tunisie dans sa déclaration.

Et d’ajouter que devant la persistance des exactions, la Tunisie appelle la communauté internationale, dont, notamment, le Conseil de sécurité à prendre, d’urgence, les mesures qui s’imposent pour protéger le peuple palestinien et astreindre les Israéliens à cesser de prendre pour cible les civils parmi femmes et enfants ainsi que les équipes de secours et les journalistes.

La Tunisie exhorte la communauté internationale à intervenir pour mettre fin à l’insouciance des forces de l’occupation envers le droit international et des résolutions du conseil de sécurité. La Tunisie recommande, dans ce sens, une forte mobilisation pour la suspension totale et immédiate des activités d’implantation, de destruction des habitations et d’évacuation des familles palestiniennes, insistant sur le respect du statut historique et juridique d’Al Qods.

La Tunisie exhorte tous les acteurs au niveau régional et international à élever le niveau de réponse humanitaire pour aider les Palestiniens à faire face aux répercussions des sanctions économiques de l’occupation, en particulier dans la bande de Gaza, ainsi que des incidences de la pandémie du Covid 16. Elle a salué, dans ce contexte le rôle indéniable assuré par l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.

Le droit palestinien doit rester en tête des priorités internationales, partant de la responsabilité de la communauté internationale dans la garantie du respect du droit international et le soutien des juste cause, insiste la Tunisie qui appelle, dans sa déclaration, à conjuguer tous les efforts pour créer de nouvelles perspectives de paix dans le Moyen-Orient sur la base de la légalité internationale et des initiatives arabes de paix.