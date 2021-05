Le ministère tunisien des Affaires religieuses a organisé, dimanche, une rencontre internationale sur Al-Qods.

La rencontre, dont une partie des travaux s’est déroulée par visioconférence, a permis de traiter de la dimension historique, religieuse et juridique de la question palestinienne et le processus de l’expansion coloniale sioniste au dépens du peuple palestinien. Y ont participé des conférenciers représentant la Tunisie, l’Algérie, la Palestine et la Jordanie.

Intervenant à l’ouverture de la rencontre, le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum, a souligné que les tunisiens sont sensibles à la cause palestinienne et à la défense des droits légitimes de la Palestine.

Adhoum a mis l’accent sur le soutien massif des tunisiens ces derniers jours en solidarité avec le peuple palestinien face aux frappes de l’occupant sioniste 11 jours durant contre un peuple sans défense causant 227 morts et 1826 blessés.

Il a rappelé l’action diplomatique menée par la Tunisie pour une réunion du Conseil de sécurité et pour mettre fin aux exactions commises par l’ennemi sioniste ainsi que pour trouver une issue à cette situation.

Pour sa part, l’ambassadeur de Palestine à Tunis, Hael Al Fahoum a rendu hommage à la Tunisie pour son soutien constant à la cause palestinienne dans les instances régionales et internationales.

Il a estimé que la résistance palestinienne a réussi à vaincre et à faire face aux agressions de l’occupant qui a décidé un cessez-le-feu.