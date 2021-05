Le volume des déchets médicaux a doublé voire triplé, à cause de la pandémie de Covid-19. C’est ce qu’a révélé le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure et ministre par intérim des Affaires locales et de l’Environnement, Kamel Doukh.

Dans sa réponse à des questions des députés, vendredi 28 mai 2021, au cours d’une séance plénière de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), le ministre a ajouté que la méthode de gestion des déchets en Tunisie, basée essentiellement sur les décharges contrôlées, doit être revue.

” Le ministère de l’Environnement œuvre à l’élaboration d’un nouveau programme basé sur la valorisation des déchets, a-t-il relevé. Ce programme, qui sera soumis à l’examen et à l’adoption d’un conseil ministériel afin de garantir son exécution, nécessite des fonds importants “.

Il a mis l’accent sur l’importance de création de centres de traitement des déchets pour chaque deux gouvernorats, citant l’exemple du Centre de collecte de Médenine et Tataouine. Il a exprimé, dans ce cadre, la disposition de son département à contribuer au financement de ce types de projets.

Quid du projet d’aménagement de sebkha Séjoumi…

Au sujet du projet de valorisation et d’aménagement de sebkha Séjoumi (banlieue sud-ouest de Tunis) lancé en 2015, d’un coût d’investissement de 400 millions de dinars, Doukh a évoqué un état d’avancement significatif. Cependant, il a fait savoir que l’étude de faisabilité du projet devra être adoptée afin d’assurer sa mise en œuvre par le ministère.

… et de l’autoroute Sfax/Gabès ?

Il indique que le projet de l’autoroute Sfax/Gabès fait face actuellement à une problématique au niveau de la réalisation des stations de péage, précisant que son département est en contact avec une entreprise spécialisée. Un calendrier sera mis en place pour la construction de ces structures, a-t-il encore fait savoir.

1 milliard de dinars pour la route Tunis/Kasserine

Evoquant la route Tunis/Kasserine, il a précisé qu’elle constitue un tronçon essentiel qui s’étend sur 200 kilomètres moyennant des investissements de l’ordre de 1 milliard de dinars. Un accord sera signé avec les bailleurs de fonds à la fin de 2021, a annoncé le ministre.

Au cours de son intervention, il a rappelé que l’utilisation des plans d’aménagement du territoire a été bloquée depuis 2018 après la publication du code des collectivités locales.