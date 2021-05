L’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), média de service public, a réduit de 30% sa facture d’électricité à partir de janvier 2021, grâce à un plan d’efficacité énergétique grâce à l’assistance de l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME), depuis début 2019.

” Ces économies ont été réalisées par cet établissement public, sans aucun investissement matériel et ce en menant une seule action parmi une série d’actions prévues dans le cadre d’une convention avec l’ANME, signée le 9 octobre 2019 “, selon le directeur technique énergie au sein de TAP, Hosni Bourguiba et l’ingénieur, chef du projet “Transition énergétique “, Sofien Khémiri. Ce projet a engendré un gain financier considérable selon les deux responsables.

Il s’agit de la première intervention de management énergétique qui sera suivie par un ensemble de mesures et démarches à mettre en œuvre avec l’accompagnement d’un bureau d’étude tunisien.

L’objectif est de réduire et d’optimiser la consommation d’énergie liée principalement, à l’électricité et à la climatisation, à travers la mise en place d’un système automatique de mise en marche.

Sur le plan d’éclairage, il s’agit de remplacer les lampes de type “tube néon” par des panels à LED (beaucoup moins consommatrices d’énergie). L’agence prévoit également, dans le cadre de son plan d’efficacité énergétique, d’installer un système intelligent, de maitrise et de gestion de sa consommation d’électricité.

Eviter le gaspillage d’énergie

Techniquement, le premier rapport du bureau d’étude a fait ressortir une “inadéquation” entre la puissance souscrite (puissance permissible par la STEG) et les besoins en énergie de l’agence. Au plus clair, ça consiste à adapter les besoins de l’établissement à la puissance autorisée par la STEG.

Généralement, plusieurs entreprises publiques et privées en Tunisie, payent pour une puissance souscrite qu’elles ne consomment pas. “Notre objectif est d’intervenir sur toutes les installations et équipements (électriques et informatiques), au sein de l’agence pour éviter les gaspillages d’énergie, trouver des solutions pour l’arrêt automatique du matériel et équipement consommateurs d’énergie, en dehors des périodes de travail (temps mort), éliminer la mauvaise utilisation de l’énergie pour améliorer la gestion et le suivi énergétique”, explique Khemiri. Sensibiliser les employés pour éviter tout gaspillage d’énergie, est aussi essentiel pour aboutir aux résultats escomptés, estime-t-il.

Une centrale PV sur le toit de l’agence

L’agence vise, dans une étape ultérieure, l’installation de panneaux solaires photovoltaïques (PV), d’une capacité de 60 kilo voltampères (KVA) sur son toit de 800 m2. Elle ambitionne, en effet, d’obtenir le certificat de conformité à la norme “ISO 50001” qui vise l’amélioration de la performance énergétique des entreprises et organisations.

Il y’a lieu de rappeler que l’ANME intervient pour encourager les initiatives et actions visant à économiser l’énergie et à diversifier ses sources. Elle coordonne et exécute, à cet effet, des programmes nationaux de maîtrise de l’énergie, réalise des études prospectives et stratégiques notamment, celles portant sur l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, liées au secteur de l’énergie, gère le Fonds national de maîtrise de l’énergie (FNME) en tant que mécanisme incitatif pour soutenir les actions de maîtrise de l’énergie et offrir des incitations fiscales et financières.

Sur le plan national, le gouvernement tunisien envisage de réduire la consommation d’énergie du secteur public de 20% d’ici la fin de 2021.