Le ministère des affaires sociales a élaboré une plateforme électronique opérationnelle à partir du mois de juin prochain au profit des bénéficiaires des allocations exceptionnelles mobilisées pour les catégories les plus affectées par la pandémie covid-19.

C’est un accord inscrit dans le cadre d’un crédit conclu le 2 avril 2021 entre la Tunisie et la Banque internationale de reconstruction et de développement pour la création et la contribution au financement des programmes de protection sociale.

Le ministre des affaires sociales Mohamed Trabelsi a indiqué lors d’une séance d’audition organisée lundi à l’ARP avec la commission des finances de planification et de développement, que le ministère a déjà entamé le développent de cette plateforme sociale dans l’attente de l’adoption du projet de loi relatif à l’accord du crédit avec la Banque internationale de développement et de reconstruction dont la valeur est estimée à 300 millions dinars.

Un appel sera lancé aux familles concernées pour s’inscrire et mentionner les différentes données nécessaires. Le nombre des familles bénéficiaires serait de l’ordre de 1 million 115 mille familles, a notamment ajouté le ministre.