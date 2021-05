” Tunisian Films In Progress ” Cannes 2021 est un catalogue contenant des projets de longs-métrages en cours de préparation, qui sera édité par le Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI).

Dédié aux projets de films en phase de développement, prétournage, tournage ou postproduction, ce catalogue sera publié en prévision de la participation tunisienne à la 74e édition du Festival de Cannes; ce grand rendez-vous cinématographique qui se tient habituellement au mois de mai, aura lieu cette année du 6 au 17 juillet.

Dans un communiqué publié, en milieu de semaine, sur sa page facebook, le CNCI souligne que l’objectif de cette publication est de donner plus de visibilité et d’offrir de nouvelles opportunités d’accompagnement et de financement aux professionnels du film tunisiens.

Le Centre lance un appel aux sociétés de production cinématographiques tunisiennes ayant des projets en cours à s’inscrire au catalogue. La date limite pour la soumission des dossiers est fixée au 5 juin à l’adresse électronique suivante : IN.Progress@cnci.tn

Le document qui accompagne chaque dossier est téléchargeable à partir du lien suivant : https://bit.ly/3hFS06U

Le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) affiche annuellement sa présence à Cannes et au pavillon tunisien dans le village International Riviera installée sur la Croisette. Le pavillon est une vitrine pour le cinéma tunisien mais aussi un espace d’échange et de rencontres entre professionnels du film.

Depuis 1958, les productions cinématographiques tunisiennes ont souvent été présentes à Cannes et dans les différentes sections du festival. La sélection officielle de cette édition 2021 sera dévoilée le 3 juin.

Rappelons que les sociétés de production ont également la possibilité de participer au marché du film du festival de Cannes qui offre des stands et une grande visibilité aux participants.

Organisé à l’intérieur du célèbre palais des festivals, ce rendez-vous dédié aux professionnels accueille les sociétés de ventes et des institutions du monde entier. Il s’agit d’une plateforme de promotion cinématographique qui leur offre également une visibilité en ligne.