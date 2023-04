Un projet de film tunisien, “Le Procès de Leila” de Charlie Kouka, figure parmi les dix projets sélectionnés à la 15e session de La Fabrique Cinéma de l’Institut français qui se déroulera au Festival de Cannes du 16 au 27 mai.

Ce programme est conçu en étroite relation avec le Festival de Cannes et le Marché du film. Pendant ledit festival, les dix réalisateurs seront invités pour développer leur 1er ou 2e long-métrage, accompagnés de leur producteur.

Le Procès de Leila est le premier long-métrage de Charlie Kouka. Il est produit par Cyrine Sellami (Nomadis Images).

La Tunisienne Dora Bouchoucha, fondatrice de Nomadis Images, a été nommée marraine de l’édition 2023. Cette productrice de films, depuis 1994, est une figure incontournable du cinéma en Tunisie. Elle est reconnue pour son engagement en faveur du cinéma d’auteur et pour son rôle dans la promotion du cinéma arabe et africain.

La Fabrique Cinéma est un programme développé par l’Institut français avec France Médias Monde – RFI, France 24, Monte Carlo Doualiya -, la Sacem et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour favoriser l’émergence de la jeune création des pays du sud sur le marché international.

Selon un communiqué de l’Institut français, “10 longs-métrages de fiction ont été retenus, portés par 5 réalisatrices et 5 réalisateurs, 4 productrices et 6 producteurs”. La même source précise que “six (6) projets sont des premiers films et 4 projets sont des deuxièmes films. 10 projets sont issus d’Etats-membres de l’OIF (Egypte / Liban / Sénégal / Tunisie) ou observateurs (Argentine / Costa Rica). C’est la 1ère fois que le Nigeria est sélectionné à La Fabrique”.

Voici la liste des projets de films retenus à la 15ème Fabrique Cinéma :

Galatians de Michael Omonua, produit par Abba T. Makama (Polka Dot Films) / 2ème long-métrage (NIGERIA)

Fagadaga de Yoro Mbaye, produit par Souleymane Kebe (Astou Productions) / 1er long- métrage (SENEGAL)

Le Procès de Leila de Charlie Kouka, produit par Cyrine Sellami (Nomadis Images) / 1er long-métrage (TUNISIE)

Pigeon Wars de Dania Bdeir, produit par Pierre Sarraf (Ne? à Beyrouth Films) / 1er long-métrage (LIBAN)

Moonblind de Nada Riyadh, produit par Ayman El Amir (Felucca Films) / 2ème long-métrage (EGYPTE)

The Days Off de Lucila Mariani, produit par Paula Zyngierman (MaravillaCine) / 1er long-métrage (ARGENTINE)

Blocs erratiques de Thomas Woodroffe produit par Rodrigo Di?az (Fiebre) / 1er long-métrage (CHILI)

Awaiting Birds de Sofia Quiros Ubeda, produit par Mariana Murillo Quesada (Sputnik Films) / 2ème long-métrage (COSTA RICA)

The Sacrifice de Ridham Janve, produit par Kartikeya Naravan Singh (The Film Cafe) / 2ème long-métrage (INDE)

Ria de Arvin Belarmino, produit Kristine De Leon (MUD Studios) / 1er long-métrage (PHILIPPINES).