Une moisson bien prometteuse ce samedi pour la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania qui vient de remporter le prix de la Citoyenneté portant ainsi le nombre de distinctions à quatre pour le passage de son film “Les filles d’Olfa” dans la compétition officielle de la 76ème édition du festival de Cannes.

Dans son commentaire, le jury du prix de la citoyenneté présidé par Maria de Medeiros note “Ce film nous permet de comprendre la reproduction de la violence à travers les générations, le dispositif choisi permet la libération d’une parole étouffée et ouvre la possibilité d’une lecture du monde”.

Le prix de la citoyenneté, lit-on sur sa page facebook, célèbre l’engagement d’un réalisateur et d’un scénariste en faveur des valeurs citoyennes.

En attendant le palmarès dans quelques heures, et après six projections du 19 au 23 mai 2023, ayant suscité l’intérêt de la critique internationale, le film vient de remporter jusque-là quatre prix au festival de Cannes 2023 : le Prix de la 8ème Semaine du Cinéma Positif, la mention spéciale du jury du 27ème Prix François-Chalais, le prix documentaire L’Oeil d’Or et le Prix de la citoyenneté.

Pour cette édition 2023 du Festival de Cannes, le cinquième long métrage de la cinéaste “Les filles d’Olfa” a été le seul film arabe à être en course dans la compétition officielle des longs métrages. Kaouther Ben Hania figure également sur une liste de sept femmes en lice avec l’autrichienne Jessica Hausner, les Françaises Justine Triet, Catherine Breillat et Catherine Corsini, l’italienne Alice Rohrwacher et la franco-sénégalaise Ramata-Toulaye SY.