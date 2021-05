L’expédition des documents et des passeports aux Tunisiens résidents à l’étranger a progressivement repris après une période d’interruption en raison de la pandémie de Covid-19, affirme le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi.

Au cours d’une séance d’audition tenue lundi 24 mai 2021 à l’ARP par la Commission des affaires des Tunisiens à l’étranger, Jerandi indique que les activités de transfert des données et documents personnels ont été interrompues vu que les consulats assurent l’acheminement de ces documents officiels et personnels par valise diplomatique, afin d’assurer la protection et la confidentialité des données.

Il a annoncé le lancement par les services consulaires et ambassades de Tunisie à l’étranger d’une plateforme électronique ECONSULATE à partir du mois de novembre prochain qui fournira tous les services nécessaires aux tunisiens résidents à l’étranger.

Par ailleurs, le ministre des affaires étrangères a affirmé que le confinement sanitaire obligatoire imposé aux voyageurs en provenance de l’étranger est une mesure sanitaire issue du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, précisant que cette procédure sera maintenue ou annulée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire dans notre pays.