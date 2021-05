Plus de 170 entreprises tunisiennes de divers secteurs (industrie et matériaux de construction, industries manufacturières, commerce, services, agroalimentaire, artisanat, secteur bancaire…) participent à la première édition de la ” Foire et du Forum tuniso-libyens du jumelage économique pour l’Afrique ” qui se tient du 23 au 25 mai 2021 à Tripoli, indique le Conseil d’affaires tuniso-africain.

L’exposition accueille 480 exposants et environ 1 200 visiteurs tunisiens qui font le déplacement de Tripoli par voies aérienne et terrestre.

Cette exposition tuniso-libyenne est organisée à l’initiative du TABC en partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Sabha, l’Union générale libyenne des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture, la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Tripoli, et le Centre libyen de promotion des exportations.

Elle vise à consolider le partenariat entre les acteurs économiques des deux pays et à élaborer une vision commune ciblant l’Afrique subsaharienne, pour que la Tunisie et la Libye soient un portail pour de nombreux pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique intéressés par le marché africain.

L’organisation de cette exposition commerciale entre la Tunisie et la Libye fait suite à la tenue de la troisième session du Forum économique tuniso-libyen, le 11 mars 2021, à Sfax.

Rappelons que le chef du gouvernement, Hichem Mechichi entame, ce samedi, une visite officielle de deux jours en Libye à l’invitation de son homologue libyen, Abdelhamid Dbibah.

Mechichi sera accompagné d’une délégation de haut niveau, représentée notamment par des membres du gouvernement et du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane Abassi.

