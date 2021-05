Le chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, est en visite officielle de deux jours à Tripoli à l’invitation de son homologue libyen, Abdelhamid Dbibah.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement tunisien, Mechichi est accompagné de plusieurs ministres, mais aussi du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane Abassi, du secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, du président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul, et du président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), Abdelmadjid Ezzar.

Au cours de cette visite, Mechichi rencontra son homologue libyen ainsi que de hauts responsables libyens. Les membres de la délégation tunisienne auront, à cette occasion, des entretiens avec leurs homologues libyens dans le but de booster la coopération dans plusieurs domaines.

La visite de Mechichi en Libye intervient alors que la compagnie nationale Tunisair a décidé de reprendre ses vols à destination de Tripoli. Il s’agit de la première compagnie aérienne du monde à avoir repris ses activités vers ce pays.

Il sera également procédé au cours de cette visite à l’inauguration de la Foire tuniso-libyenne à laquelle participent 150 entreprises économiques tunisiennes.

Rappelons que le chef du gouvernement a eu, le 19 mai, un entretien téléphonique avec son homologue libyen, Abdelhamid Dbibah, axé notamment sur la coopération bilatérale et les moyens de la développer.

Selon les derniers indicateurs publiés par l’Institut national de la statistique (INS), les échanges commerciaux par voie terrestre entre la Tunisie et la es deux pays ont repris, enregistrant, en mars 2021, une augmentation de 148,1% par rapport au mois de février 2021.