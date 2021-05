Le projet de partenariat tuniso-allemand ” Protection du climat à travers l’économie circulaire en Tunisie – ProtecT “, lancé jeudi 20 mai 2021 à Tunis, prévoit une action riposte Covid-19 qui répond à l’urgence sanitaire et la production accrue de grandes quantités de déchets d’activités de soins à risques infectieux, dits ” DASRI “.

Cette action a été annoncée, mercredi 19 mai, par le chef de mission (ProtecT/ Coopération allemande au développement (GIZ)), Stephan Voss, lors de la cérémonie de signature du contrat d’exécution de ce projet d’un budget de 5 millions euros, financé par le ministère fédéral de la coopération économique et du développement Allemand (BMZ).

L’action prévoit le développement d’une plate-forme numérique pour mieux gérer ces flux de DASRI, l’octroi d’équipement de protection et de matériel de logistique pour l’opération de contrôle et la réalisation d’une campagne de communication et de sensibilisation sur la bonne gestion de ces flux de déchets, dont une grande partie est classée dangereuse.

La quantité de déchets des activités sanitaires, produite en Tunisie, est estimée à 16 000 tonnes/an dont 7 000 tonnes sont considérées comme déchets dangereux, alors que 9 000 tonnes sont des déchets non dangereux, selon les chiffres de l’Agence nationale de gestion de déchets (ANGED).

Cette quantité a obligatoirement augmenté depuis le début de la pandémie du Covid-19, puisque les ménages, eux-mêmes, sont désormais des producteurs de déchets de soins ou de Covid-19, tout comme les établissements hospitaliers et les centres de confinement obligatoire.

Les déchets dangereux de santé comprennent, pour rappel, les déchets biologiques et les déchets chimiques y compris les déchets pharmaceutiques, ainsi que les déchets inflammables ou explosifs, les déchets piquants (seringues…) ou coupants, les déchets en putréfaction, et les déchets radioactifs.