Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a rencontré, jeudi 20 mai 2021 à New-York, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

La réunion s’est déroulée en présence d’une délégation des ministres des Affaires étrangères de pays arabes et du secrétaire général adjoint de la Ligue des Etats arabes.

La réunion a examiné les moyens de parvenir à un cessez-le-feu immédiat dans les territoires palestiniens occupés.

Les participants ont insisté, lors de la réunion, qui s’est déroulée en marge des travaux de l’Assemblée générale extraordinaire consacrée à la situation à Gaza et dans les territoires occupés, sur la nécessité de mettre un terme à l’offensive israélienne sur la bande de Gaza, sous embargo, ainsi qu’aux violations des symboles sacrés à Al-Qods.

Il s’agit, également, de fournir une protection et une assistance internationale aux civils palestiniens et de permettre aux aides humanitaires de leur parvenir aisément.

Au cours de la réunion, les ministres arabes ont souligné l’importance de traiter les causes profondes d’un conflit vieux de cinquante ans et celles des souffrances du peuple palestinien, pendant des décennies, principalement représentées dans l’occupation et les agressions des autorités d’occupation et de leur politique de colonisation contraire au Droit international.

De son côté, le secrétaire général de l’ONU a affirmé être préoccupé par la situation humanitaire catastrophique à Gaza, à la suite des bombardements Gaza, réitérant la détermination de l’organisation des Nations unies à mettre un terme aux violences, étant donné que c’est une priorité absolue.

Il s’agit aussi d’œuvrer en vue de relancer le processus de paix et de parvenir à un règlement du conflit israélo-palestinien sur la base du droit international et des résolutions onusiennes.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts de la Tunisie pour mettre un terme à l’offensive des forces de l’occupation israélienne dans la bande de Gaza et dans les territoires palestiniens, lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Othman Jerandi doit prononcer, jeudi, une allocution, au nom de la Tunisie, devant l’Assemblée générale extraordinaire des Nations unies.

A son arrivée mercredi soir à New York, le ministre des Affaires étrangères a eu des entretiens avec plusieurs de ses homologues ainsi que des hauts responsables onusiens, dont les ministres des Affaires étrangères de Palestine, de Turquie, du Pakistan et le président de la 75e Assemblée générale des Nations unies.