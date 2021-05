Tunisie – FMI : Négociations sur corde raide

La délégation tunisienne, conduite à Washington, lundi 3 mai 2021, par Ali Kooli et Marouane Abassi, respectivement ministre des Finances et Gouverneur de la BCT, ne s’est pas déplacée sans un programme de réformes à soumettre au FMI afin de le convaincre d’un nouvel accord pour un prêt de 4 milliards dollars américains à la Tunisie.

Tunisie-Libye : Le win-win deal et non un droit tunisien acquis

A peine le calme, tout relatif, revenu en Libye que grandes puissances économiques, pays voisins et alliés du nouveau gouvernement ont commencé à penser leur participation et négocier leurs parts dans la reconstruction d’un pays miné par des années de guerre civile après la chute de Kadhafi.

Startup : Faire de la Tunisie un hub de l’Intelligence Artificielle de haut niveau (Karim Beguir , InstaDeep)

L’intelligence artificielle (IA) est au cœur des plus grandes avancées technologiques du monde, particulièrement en médecine du futur. C’est, entre autres, ce qui explique la création, par InstaDeep, de la plateforme DeepChain.bio qui utilise des modèles de langage IA pour générer et améliorer des protéines à but thérapeutique.

Optimiser le développement des services en ligne

“Bien que l’e-Gov en Tunisie connaisse un important progrès d’une année à l’autre, un effort additionnel devrait être déployé pour optimiser le développement des services en ligne, d’autant plus que le pays reste loin encore de la digitalisation complète”, a constaté Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives (ITCEQ), dans son rapport intitulé “Tunisie : E-gov à l’ère du digital optique administration-citoyen”.

Béchir Ben Yahmed : Au nom de la liberté et de l’indépendance de la presse !

A la fois journaliste et manager, il veillait à ce que l’indépendance de la presse soit le véhicule de la liberté d’opinion et par-delà de la liberté de penser. Journaliste mais également patron de presse, il savait que cela avait un prix, soit la fidélité du lectorat pour échapper à la tyrannie de l’actionnariat. Belle ambition pour un si noble dessein de vie.

Lotfi Farhane : «La délivrance et la paix ne sont-elles pas toujours de l’autre côté d’un champ de mines ?»

Deux images venant de l’Hexagone et bouleversent. Deux facettes d’une même Tunisie, diamétralement opposées, antagonistes. L’une, rayonnante reflétée par Dar Tounes qui, dans un magnifique élan de générosité et de solidarité, offre durant ce mois de piété, la tendresse et l’humanité, …

