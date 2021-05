Un Aïd plein d’espoirs malgré le confinement.

En cette fin du mois sacré, Ooredoo a choisi de célébrer Aïd El Fitr avec des enfants. L’opérateur, en collaboration avec quatre associations tunisiennes, a offert des tenues vestimentaires de l’Aïd pour des enfants vulnérables, dans une action qui veut leur apporter un peu de joie et de réconfort, consacrant ainsi les valeurs de partage et de solidarité qui caractérisent L’Aïd el Moubarek.

À travers cette action, l’opérateur s’emploie à améliorer la qualité de vie de ces enfants et essaye de leur apporter joies et espoir pour les aider à surpasser les obstacles sociaux et/ou sanitaires.

Avec un aïd qui se fait dans un cadre exceptionnel suite au confinement sanitaire, Ooredoo n’a pas raté l’occasion de réitérer son engagement envers l’enfance et les couches vulnérables de la société en Tunisie et rend hommage à des enfants exceptionnels par leur volonté et leur talent et capables de contribuer à la construction de la Tunisie de demain.

Ramadan 2021 a été, pour l’opérateur, un moment phare de partage dans tous les sens. Très actif durant le mois saint, l’action « partager l’Aïd avec les enfants » est la troisième campagne RSE engagée par Ooredoo durant le mois de ramadan ayant touchés des populations cibles très diverses (après les dons aux familles nécessiteuses et l’aide au rétablissement de repas saints pour les écoliers des zones intérieures).

Ooredoo renforce ainsi donc ses efforts et met ses ressources et moyens à la disposition des tunisiennes et des tunisiens.