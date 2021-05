La campagne de sensibilisation lancée par le Syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (SPOT) visant à encourager les citoyens à s’inscrire sur le système Evax pour bénéficier du vaccin anti-Covid-19 était au centre de la réunion qui a eu lieu vendredi entre le ministre de la santé Faouzi Mehdi et le président du syndicat Naoufel Amira.

Au terme de la réunion Mehdi a précisé à la TAP que les pharmaciens ont pris l’initiative et ont lancé une campagne pour encourager à s’inscrire et bénéficier du vaccin dans le but d’aider à se protéger du coronavirus.

Selon le ministère de la Santé le nombre des personnes inscrites sur le système Evax a dépassé 1,547 million de personnes. Le nombre des bénéficiaires du vaccin est de l’ordre de 457 568 dont 123 786 ont déjà reçu la deuxième dose.

Dans une déclaration à la TAP Naoufel Amira a rappelé la campagne lancée par les pharmaciens afin d’encourager les citoyens à bénéficier du vaccin anti-covid-19.

Le ministère de la santé informera le syndicat des lieux où le taux d’inscription est faible afin de coordonner avec les pharmaciens qui se trouvent dans ces zones et appuyer ainsi les efforts du ministère et accentuer la sensibilisation pour s’inscrire et bénéficier du vaccin.