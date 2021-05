Le Conseil d’Administration de la société « UNIMED », réuni le Jeudi 29 Avril 2021 a examiné le rapport d’activité de la société et a arrêté les états financiers relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2020 qui font ressortir – en dépit de la conjoncture difficile compte tenu de la crise sanitaire relative à la pandémie – un bénéfice net de 6,9 MDt.

Le Conseil d’Administration a décidé de :

1- Proposer à l’Assemblée générale ordinaire la distribution d’un dividende de 0,468 Dinars par action contre 0 Dinars en 2019 et 0,345 Dinars en 2018, soit la plus importante distribution de dividendes effectuée par la société depuis sa cotation sur le marché de la Bourse des valeurs mobilières.

2- Convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire pour le Jeudi 10 juin 2021 à 11H00.

La réunion aura lieu par visioconférence et sans la présence physique des actionnaires en se limitant au Bureau de l’Assemblée, vu des circonstances sanitaires exceptionnelles actuelles liées à la pandémie du COVID 19, et dans le but de garantir la santé et la sécurité de tous les actionnaires.

L’Assemblée délibérera sur l’ordre du jour suivant :

– Lecture et approbation du rapport du Conseil d’administration relatif à la

gestion de l’exercice 2020 et quitus aux administrateurs ;

– Lecture des rapports, général et spécial des commissaires aux comptes,

approbation des états financiers de l’exercice 2020 ainsi que des opérations

constituant des conventions réglementées ;

– Affectation des résultats ;

– Distribution des dividendes ;

– Pouvoir pour formalités.

Les actionnaires sont invités à privilégier leurs participations via un vote par

correspondance ou donner pouvoir au Président de l’Assemblée (signature légalisée).