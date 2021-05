Le développement des cadres légaux et incitatifs et la facilitation des procédures d’investissement dans le tourisme sont des pistes possibles pouvant relancer l’investissement dans ce secteur. C’est ce qui ressort d’un entretien, mardi 4 mai 2021, entre le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Habib Ammar, le président de l’Instance tunisienne de l’investissement (TIA), Baligh Ben Soltane, et des représentants des structures professionnelles.

Habib Ammar dire à cette occasion que malgré l’arrêt total de l’activité touristique à cause de la pandémie du coronavirus, le secteur bénéficie toujours de la confiance des investisseurs nationaux et internationaux. La Tunisie dispose d’atouts touristiques à même d’attirer les investissements, à l’instar des grandes enseignes déjà présentes dans le pays et qui sont en train de développer leurs investissements dans plusieurs régions du pays, ajoute-t-il.

A ce titre, il affirme que cette séance de travail sera l’occasion de débloquer certains projets en suspens et d’examiner la situation actuelle du secteur touristique.

De son côté, Baligh Ben Soltane réaffirme l’engagement de la TIA à améliorer davantage le climat des affaires et à faciliter les procédures d’investissement pour attirer les investisseurs dans tous les domaines, y compris celui touristique.

Les participants à cette rencontre ont convenu de tenir des rencontres régulières entre toutes les parties prenantes, pour favoriser le développement de l’investissement touristique et proposer des solutions pour lever tous les obstacles, notamment juridiques, qui entravent la réalisation des projets.

A rappeler que les recettes touristiques ont régressé de 64%, alors que les nuitées ont baissé de 80% en 2020 par rapport à 2019.

Cette année, à fin février 2021, les recettes touristiques ont chuté de 55,8%, à 313 millions de dinars (MDT), selon les indicateurs monétaires et financiers publiés par la Banque centrale de Tunisie (BCT).