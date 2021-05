Le Conseil d’Administration de la société DELICE HOLDING –SA- « DH », réuni le 21 avril 2021 a examiné le rapport d’activité de la société et a arrêté les états financiers individuels et consolidés relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2020 et le rapport relatif à la mise-à-jour des Statuts.

Le Conseil d’Administration a décidé de convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire et l’Assemblée Générale Extraordinaire pour le jeudi 25 juin 2021 à respectivement à 10 heures et 11 heures par visioconférence.