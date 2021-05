Prévue du 6 au 9 octobre 2021, la 30ème édition du Salon méditerranéen du bâtiment (MEDIBAT), organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS), aura pour invité d’honneur le Cameroun.

Selon la CCIS, une forte délégation camerounaise est attendue dans la capitale du sud. Elle sera conduite par deux ministères, en l’occurrence celui des Travaux publics et celui de l’Habitat et du développement urbain, en plus de plusieurs opérateurs économiques.

Dans ce cadre, deux actions phares marqueront cette présence camerounaise. D’un côté, il est prévu la présentation de mégaprojets d’infrastructures et d’équipements, et de grands projets de bâtiments et de logements sociaux.

Ensuite, il est question de la mise en place au Cameroun d’une Centrale d’achats des matériaux de construction. Ce qui ne manque pas d’intérêt pour les professionnels tunisiens du bâtiment.