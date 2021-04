Expensya vient de réussir une nouvelle levée de fonds de 20 millions de $ auprès de 4 fonds d’investissement : MAIF Avenir, Silicon Badia, ISAI et Seventure.

ISAI, une plateforme qui rassemble plus de 300 entrepreneurs de la Tech qui ont décidé d’investir leur argent et leur expérience afin de permettre l’émergence de nouveaux champions de la Tech française, et Seventure Partners, qui finance l’innovation et participe au capital des start-up aux côtés des entrepreneurs en partageant leur passion. C’est auprès de ces deux fonds qu’Expensya a fait une première levée de fonds de 4 millions d’euros pour internationaliser son logiciel d’automatisation des notes de frais et donner un nouvel élan à Expensya.

Les deux premiers fonds ont été rejoints par MAIF Avenir et Silicon Badia, une entité de capital-risque qui met en relation des chefs d’entreprise, des sociétés et des investisseurs en Jordanie et dans le sud et l’est du bassin méditerranéen.

Karim Jouini, fondateur, et Jihed Othmani, cofondateur, ont le devoir (plus qu’un droit) d’être fiers de leur réalisation, accompagnés d’une équipe qui a su en un peu plus de 5 ans attirer 5 000 clients, de la PME aux plus grands noms (Crédit Agricole, Sephora, Natixis, Vinci, Volvo Rimowa, Gerolsteiner…) et automatiser la gestion de dépenses de leurs 500 000 salariés dans 100 pays.

Une équipe de 140 personnes, 13 nationalités, 4 pays, âgées de 21 à 58 ans.

Vous en saurez plus sur Expensya dans la rubrique «La Tunisie qui gagne» de ce vendredi.

A.B.A