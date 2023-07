Karim Jouini vient d’annoncer le closing du rachat d’Expensya par Medius, “Aujourd’hui marque une étape importante ! À peine six semaines après l’annonce, je suis ravi de dire que l’accord Expensya / Medius est officiellement scellé ! Je suis rempli de gratitude pour notre équipe de rêve imparable (Cri spécial à Stéphanie Rogeau-Barré #BestCFO pour l’as!) Leur esprit implacable nous a permis de surmonter le défi logistique colossal d’aligner près de 200 actionnaires sur plusieurs continents – le tout dans un délai record.”

“Aujourd’hui, nous sommes unis non seulement sur le papier, mais aussi dans l’esprit ! Très bientôt, nous fonctionnerons comme une puissance cohésive fournissant la plate-forme la plus vaste et la plus ambitieuse pour les directeurs financiers. Un grand pas en avant pour nous, et un pas de géant pour notre industrie.”

Voilà, faisons l’histoire ensemble !”

Lire aussi : Medius annonce son intention d’acquérir la startup tunisienne Expensya