L’ambassadrice de Pologne en Tunisie Lidia Milka-Wieczorkiewicz, a exprimé son aspiration à reprendre les vols entre la Pologne et la Tunisie, et ce lors de sa rencontre avec le secrétaire d’Etat près le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens de l’étranger, Mohamed Ali Nafti, mardi 27 avril 2021, au ministère.

La diplomate polonaise a également exprimé son espoir pour le retour du flux touristique polonais en Tunisie, tout en respectant le protocole sanitaire, lit-on dans un communiqué du ministère.

Pour sa part, le secrétaire d’Etat a souligné l’importance de rétablir le schéma d’échange de visites bilatérales au niveau des hauts responsables des deux pays, notant les préparatifs en cours pour organiser la prochaine série de consultations politiques.

Elle sera l’occasion d’envisager des moyens de développer la coopération existante entre les deux pays dans divers domaines économiques, commerciaux, sécuritaires, sanitaires, touristiques, culturels et éducatifs.

La rencontre était aussi une occasion pour souligner l’importance pour Pologne de poursuivre son soutien au partenariat existant entre la Tunisie et l’Union européenne, lit-on de même source.