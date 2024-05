Dans le cadre du développement des échanges économiques entre la Tunisie et la Pologne et à l’occasion de la visite de la mission économique de la Chambre polonaise de commerce l’Ambassade de la République de Pologne à Tunis organise le “Forum économique Tuniso-Polonais à TUNIS“, et ce le mercredi 22 mai 2024 à 9h00, à l’Hôtel Laico Tunis.

Les places étant limitées et pour des raisons d’organisation, veuillez bien vouloir vous pré-inscrire en cas d’intérêt au plus tard le vendredi 17 mai 2024 sur le lien suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAXE3XSZhrhc_-k8_WoXLN6hBi942ANAQzCby-HQYXWstm2Q/viewform