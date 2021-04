Un accord de don pour le financement du projet de construction de navires de surveillance des pêches, de 1,209 milliard de yens (environ 31 millions de dinars), a été signé, mardi 27 avril 2021, entre l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime.

Dans un communiqué, la JICA assure que ce financement est destiné à la construction ou l’acquisition de deux navires de surveillance de 27 mètres de longueur et de 100 tonnes (valeurs approximatives).

Ces navires assureront des opérations de surveillance sur les côtes tunisiennes, en réponse aux exigences nationales et internationales de contrôle.

Ce projet, qui vise à endiguer les dégâts de la pêche illicite et soutenir les pratiques de la pêche durable, contribuera à la réalisation des Objectifs 8 ” Travail décent et croissance économique ” et 14 ” Gestion de la vie aquatique ” des ODD (Objectifs de développement durable) de l’agenda 2030 de l’ONU, ainsi qu’à la promotion de l’” Espace indopacifique libre et ouverte “.

En 2019, la TICAD 7 (Tokyo International Conference on African Development) a émis des recommandations en faveur du développement de l’économie bleue sur le continent africain.

Ce projet de don, vient consolider les interventions de la JICA dans la réalisation de cette initiative en collaboration avec le Gouvernement tunisien.

Pays hôte de la TICAD 8 en 2022, la Tunisie qui a déjà préparé un terrain favorable, sera promue comme un modèle de l’économie bleue, indique la JICA.