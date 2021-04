L’assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté mardi au cours d’une séance plénière tenue en présence du ministre de la santé Faouzi Mehdi, la convention de prêt de 267 millions de dinars (82,5 millions d’euro) conclue avec la banque internationale pour la reconstruction et le développement destinée à l’acquisition de nouveaux équipements médicaux et des lots supplémentaires de vaccin contre le coronavirus.

Cette convention de prêt qui a été signée le 31 mars 2021 a été adoptée par 130 voix pour, 6 abstentions et 2 contre.

Ce prêt a pour objectif de fournir un financement supplémentaire au ministère de la santé en vue de faire face à la pandémie du coronavirus et d’obtenir gratuitement des lots de vaccin anti covid-19, en quantité suffisante pour les catégories ciblées, soit 50 pour cent de la population.

En vertu de cette convention, des contrats d’approvisionnement seront conclus avec plusieurs laboratoires internationaux ayant obtenu les autorisations nécessaires, d’une valeur globale de 83 millions de dollars, soit 83 pour cent du montant de ce prêt, alors que le montant restant sera consacré à l’acquisition des équipements médicaux et outils nécessaires tels que les analyses et matériels de conservation des vaccins.

Dans son intervention, le ministre de la santé Faouzi Mehdi a indiqué que ce prêt permettra de fournir des financements supplémentaires pour le renforcement du secteur sanitaire et le bon déroulement de la campagne nationale de vaccination.

Il a ajouté que la Tunisie a commandé 4 millions de doses de vaccin américain Pfizer et 500 mille doses de vaccin Russe “Spoutnik”, signalant que 4,5 millions doses de vaccin seront réceptionnées dans le cadre de l’initiative Covax, en attendant l’acquisition de 500 mille doses supplémentaires de vaccin chinois, d’importants lots de vaccin Pfizer et de Johnson and Johnson dans le cadre de l’initiative Africaine.

Au cours du débat, certains députés ont déploré “la lenteur de l’opération de vaccination et le non respect du principe de priorité pour les catégories éligibles, outre l’encombrement constaté dans les centres régionaux de vaccination et les défaillances au niveau de la gestion de la crise sanitaire et des campagnes de sensibilisation à la vaccination.