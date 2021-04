Un appel à candidatures pour un programme de formation en entrepreneuriat vert a été lancé, mardi, par le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET) en partenariat avec le Centre d’activités régionales pour la consommation et la production durables (SCP / RAC), au profit des éco-entrepreneurs et des personnes porteuses d’idées de projets économiques à impact écologique ou social

Lancé dans le cadre du Programme d’Appui aux Switchers (SwitchMed) et le Partenariat National de Soutien aux Switchers Tunisiens (PNS), cet appel à candidatures lancé est ouvert aux individus et aux collectifs désireux de transformer leurs idées en produits ou services verts à proposer sur le marché ou de lancer une entreprise innovante capable de créer de la valeur ajoutée au niveau économique, environnemental et social.

Le programme de formation a pour objectif de travailler de façon pratique l’idée d’entreprise verte proposée par les éco-entrepreneurs sélectionnés. A travers leur participation aux ateliers de formation, les éco-entrepreneurs vont acquérir les connaissances et les outils nécessaires afin de transformer leur idée innovante en un modèle d’affaires vert (green business model) en validant leur viabilité.

La formation sera réalisée soit en présentiel soit en ligne en fonction de l’évolution de la situation sanitaire liée au covid-19. La période de la formation est prévue pendant le mois de juin 2021.

Les entrepreneurs participant bénéficieront du support des outils en ligne de la plateforme https://www.theswitchers.org/toolbox pour développer leur modèle d’affaires vert et d’un accompagnement interactif et de proximité. Ils seront en contact avec les formateurs et avec les autres entrepreneurs sélectionnés et pourront interagir sur l’avancement de leurs travaux avec les formateurs sur la plateforme https://www.theswitchers.org/toolbox.

Les entrepreneurs intéressés peuvent soumettre leurs candidatures dans la section d’appels à candidatures de la Plateforme https://www.theswitchers.org/toolbox , et ce avant le 31 mai 2021.

Le programme Switchmed, financé par l’Union Européenne, a pour objectif le transfert des outils de développement des entreprises vertes de Switchmed aux partenaires locaux ainsi que le renforcement des services offerts aux entrepreneurs verts. Dans le cadre du programme Switchmed, le CITET mettra en place et assurera la coordination du Partenariat National de Soutien aux Switchers Tunisiens (PNS) regroupant les Services d’Aide au Développement des Entreprises (SADE) afin de consolider l’écosystème tunisien en matière d’éco-entrepreneuriat.