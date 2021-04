Une séance plénière de dialogue avec l’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT) représenté par son président, Kamel Sahnoun, se tient lundi à l’ARP concernant les derniers mouvements de grève observés par les ingénieurs tunisiens.

La première vice-présidente de l’ARP, Samira Chaouachi, a souligné, lors de l’ouverture de cette plénière, la nécessité de poursuivre le dialogue entre les différentes parties concernées pour débloquer la situation.

Rappelons que les ingénieurs des entreprises et établissements publics ont observé une grève de cinq jours, du lundi 29 mars au vendredi 2 avril 2021, pour revendiquer l’application de l’accord conclu, en décembre dernier, entre le gouvernement et l’OIT concernant la généralisation des primes spécifiques aux ingénieurs des entreprises et établissements publics, avant d’entrer en grève ouverte depuis le 5 avril 2021.

L’accord en question prévoit la généralisation des primes spécifiques accordées, en 2017, aux ingénieurs des entreprises et établissements publics et dont les montants sont compris entre 450 et 750 dinars.

L’Ordre des architectes de Tunisie (OAT) a, se son côté, émis, le 22 avril 2021, un préavis de grève générale d’un mois à partir du 3 mai 2021. Il a appelé les architectes des secteurs public et privé à adhérer massivement à ce mouvement de grève et à arrêter totalement toute activité professionnelle durant un mois renouvelable.

A travers cet appel à la grève, l’Ordre des architectes réclame la satisfaction des revendications des architectes des secteurs public et privé, afin de garantir la qualité du paysage urbain et architectural, la sécurité, la bonne gouvernance, la bonne gestion de l’argent public et la valorisation des compétences humaines.

L’Ordre des ingénieurs tunisiens a été auditionné, le 22 avril 2021, par la commission parlementaire de l’organisation de l’administration et des affaires des forces portant d’armes.

La commission avait recommandé au bureau de l’ARP d’organiser une séance de dialogue avec le Chef du gouvernement et des séances d’audition de la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique et du secrétaire général du gouvernement autour des revendications des ingénieurs et de leur grève ouverte.

La commission a, également, décidé d’adresser une correspondance officielle à la présidence du gouvernement pour l’inviter à prendre les mesures nécessaires afin d’éviter les graves répercussions de la grève ouverte des ingénieurs des entreprises et établissements publics sur les services vitaux.