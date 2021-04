Le président de la République, Kaïs Saïed, a réitéré la position de la Tunisie, à côté de l’Egypte dans les diverses manifestations régionale et internationale afin de parvenir à une solution négociée et équitable au dossier du barrage de la Renaissance et qui préserve les droits historiques du peuple égyptien concernant les eaux du Nil.

Saïed a souligné que la sécurité nationale égyptienne est un pilier fondamental de la sécurité arabe.

Cette déclaration du président de la République intervient alors qu’il avait reçu en audience, dans la soirée de jeudi 22 avril, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, venu remettre une lettre écrite du président de la République arabe d’Egypte, Abdel Fattah al-Sissi, concernant le dossier du “Barrage de la Renaissance” sur le Nil que compte construire l’Ethiopie.

Par ailleurs, cité dans un communiqué rendu public, Saïed a souligné la forte volonté de la Tunisie de développer davantage les liens de fraternité avec l’Egypte et de hisser les relations de coopération et de partenariat, au plus haut niveau, selon de nouvelles visions afin de réaliser les aspirations des deux peuples pour plus de stabilité et de développement.

De son côté, le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré que sa visite en Tunisie s’inscrit dans le cadre d’une tournée africaine, et qu’il a informé le chef de l’Etat de dernières avancées dans le dossier du barrage de la Renaissance et des efforts déployés par son pays pour parvenir à un accord juste et légal.

A rappeler que Kaïs Saïed a récemment effectué une visite officielle en Egypte, à l’invitation de son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi. Il a également souligné, lors d’une conférence de presse conjointe tenue le 10 avril 2021 au Caire, que la sécurité nationale de l’Egypte est celle de la Tunisie et que la position de l’Egypte, en matière du partage équitable des eaux du Nil, lors des rencontres internationales, est également celle de la Tunisie.