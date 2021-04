Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a donné, jeudi 22 avril, des instructions aux gouverneurs pour mettre en oeuvre la décision de réquisition dans tous les centres de visite technique relevant de l’Agence technique des transports terrestres (ATTT), selon une source de la présidence du gouvernement.

L’ATTT avait annoncé, mercredi 21 courant, avoir réquisitionné un certain nombre de ses agents et cadres pour assurer un service minimum dans tous ses services centraux et régionaux, afin de permettre la reprise progressive de ses services.

Le mécanisme de réquisition est prévu par Loi n° 66-27 du 30 avril 1966 promulguant le code du travail. Le refus d’obtempérer à la réquisition est puni d’une peine de prison allant d’un mois à un an et d’une amende de 100 à 500 dinars.

Le recours à la réquisition vise à remédier aux dysfonctionnements survenus au niveau des centres de visite technique suite à la grève ouverte inopinée observée par les agents de l’ATTT depuis le 8 avril 2021.

L’ATTT avait en outre, annoncé la prolongation d’un mois de la visite technique et des certificats d’exploitation dont la validité a pris fin à partir du 8 avril 2021.

A cet égard, les reçus de réservation d’un rendez-vous pour la visite technique obtenus à partir du 8 avril 2021 remplaceront les certificats de visite technique jusqu’à la fixation de nouvelles dates qui seront communiquées au public dès la reprise d’activité, selon l’agence .

L’ATTT a indiqué que, désormais, les reçus de réservation de rendez-vous pour la visite technique remplaceront le certificat de visite technique jusqu’à la date fixée pour sa réalisation, avec l’obligation pour le propriétaire du véhicule de le garder en bon état de fonctionnement et de le maintenir conformément, à la législation en vigueur afin de garantir la sécurité sur les routes.

L’agence a également appelé ses personnels à faire preuve de responsabilité et à reprendre le travail, affirmant que les canaux de dialogue sont ouverts avec la partie syndicale pour débloquer la situation et améliorer le climat social.

Rappelons que l’ATTT avait indiqué, lundi 19 avril 2021, qu’elle œuvre à reprendre ses services bloqués depuis le 8 avril 2021, en raison d’une grève inopinée de ses agents.

L’agence a fait savoir que les rendez-vous pris pour la visite technique qui ont coïncidé avec les jours de grève seront reportés à des dates ultérieures.

Quant aux propriétaires des véhicules qui n’ont pas pu effectuer la visite technique durant la période de grève, ils sont invités à consulter le site de l’ATTT et à réimprimer, sans frais, les reçus qui comporteront les nouvelles dates.

Les dates des épreuves théoriques et pratiques des examens du permis de conduire qui n’ont pas été effectuées, en raison de la grève seront également, reportées par les directions régionales de l’agence conformément, aux procédures en vigueur et en coordination avec les structures professionnelles.