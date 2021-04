Le déficit commercial mensuel en mars 2021 a été réduit de 363,1 millions de dinars (MDT) pour s’établir à 1,059 milliard de dinars contre 1,422 milliard de dinars en février 2021, indique l’Institut national de la statistique (INS) dans sa note “Commerce extérieur aux prix courants mars 2021” rendue publique, lundi.

Le taux de couverture en mars 2021 a ainsi gagné 8,6 points par rapport à février 2021 pour s’établir à +79,1%).

D’après l’INS, les exportations ont augmenté, en mars 2021, de 17,6% sur un mois à 3,996 milliards de dinars, dépassant pour la première fois leur niveau de février 2020, dernier mois de référence avant l’instauration des restrictions sanitaires.

Cette hausse est expliquée essentiellement par l’augmentation remarquable observée dans le secteur des industries mécaniques et électriques (+15,1%), ceux de l’énergie (+358,3%) et des mines, phosphates et dérivés (+69,1%).

Nette augmentation des achats en matières premières

De leur côté, les importations ont augmenté de 4,9% pour se situer à 5,055 milliards de dinars, s’approchant de leur niveau observé avant le début l’épidémie de COVID-19. Cette augmentation des importations provient essentiellement de l’augmentation des approvisionnements en matières premières et demi-produits (+12,3%), des biens d’équipement (+8,1%) et des biens de consommations (+14,5).

Rebond des échanges avec l’Union européenne

En mars 2021, la répartition géographique par pays montre une augmentation sensible des ventes vers certains partenaires, essentiellement l’Italie (+40,1%), la France (+30,9%), l’Allemagne (+18,2%) et la Libye (+148,1%).

De même, une hausse importante est observée au niveau des importations, laquelle s’explique essentiellement par l’accroissement des achats chez les principaux partenaires, tels que l’Allemagne (+22,2%), la Chine (+17,3%) et l’Italie (+9,6%).