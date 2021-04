Contrairement à 2020, l’année durant laquelle notre pays faisait le monde entier pour sa « bonne résistance » à la Covid-19, désormais la Tunisie fait peur au point qu’elle a été classée, le 14 avril 2021, par les Centers for disease control and prevention (CDC), un conglomérat américain de centres pour le contrôle et la prévention des maladies, au « niveau 4 de risque sanitaire », ou le niveau d’alerte maximal. Conséquence : la Tunisie est déconseillée aux voyageurs.

« En raison de la situation actuelle en Tunisie, cette recommandation inclut les voyageurs déjà entièrement vaccinés. Ceux-ci peuvent également encourir le risque de contracter et de propager des variantes de Covid-19 et devraient donc éviter de s’y rendre », souligne les CDC.

Idem pour l’Algérie, classée elle aussi niveau 4 (« very high »). Pour sa part, le Maroc s’en sort mieux, classé « niveau 3 en termes de risques ». D’ailleurs, le Royaume chérifien a décidé, mercredi 14 avril 2021, de suspendre tous les vols en provenance de la Tunisie. Même les passagers transitant par notre pays sont concernés par cette mesure, indique le site web lecourrierdelatlas.com.