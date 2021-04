Dans son rapport semestriel de suivi budgétaire, le Fonds monétaire international (FMI) souligne que les personnes les plus riches devraient payer une “taxe de solidarité” en vue « d’aider les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables en cette période de pandémie de Covid-19 ».

Car, toutes les études publiées depuis le début de la pandémie convergent sur un point : « le Covid-19 ne fait qu’accentuer les inégalités et injustices ; fossé qui se creuse entre les plus riches et les plus pauvres, discrimination des personnes déjà fragilisées, égoïsme de certains pays riches sur l’accès aux vaccins… nombreux sont les exemples qui montrent que les plus démunis sont désavantagés depuis maintenant plus d’un an ».

De ce fait, l’institution de Bretton Wood, qui regroupe 190 pays, pense nécessaire et éthique que « les gouvernements envisagent de prélever des impôts plus élevés aux personnes et aux entreprises les plus riches afin d’aider à payer le coût faramineux de la lutte contre le coronavirus et de renforcer la cohésion sociale ».

Cependant, il ne s’agira que d’une taxe temporaire. « Pour aider à répondre aux besoins de financements liés à la pandémie, les responsables politiques pourraient envisager une contribution temporaire prélevée sur les revenus ou la fortune des plus riches », explique le Fonds monétaire international…

