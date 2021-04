La BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie publie ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2020 qui font ressortir les résultats suivants :

Un PNB de 940,8 millions de dinars ;

Des encours de dépôts de 14 787 millions de dinars ;

Des créances sur la clientèle de 11 341 millions de dinars ;

Un Résultat net de l’exercice de 281,8 millions de dinars ;

Un niveau de capitaux propres de 1 753,9 millions de dinars.

Au terme d’une année inédite tant sur le plan sanitaire, social et économique, la BIAT a fait preuve de résilience grâce à sa solidité financière et à la pertinence des choix adoptés pour faire face aux répercussions de la crise sanitaire persistante. Les performances enregistrées traduisent ses efforts notamment en matière de gestion rigoureuse des risques et de maitrise des coûts.

La BIAT a poursuivi en 2020 l’accompagnement de ses 950 000 clients à travers son réseau commercial de 205 agences, maintenues opérationnelles tout au long de la crise sanitaire. Plus de 43 000 nouveaux crédits ont ainsi été octroyés au profit des particuliers.

Aussi, la BIAT a renforcé les mesures de soutien au profit des 38 000 entreprises et professionnels clients à travers l’initiative “Moltazimoun” dont l’objectif est de contribuer à préserver le tissu économique et la protection des emplois en Tunisie. Cette initiative s’est soldée par l’octroi de plus de 1,1 milliards de dinars de nouveaux crédits de soutien répartis sur toutes les régions du pays.

L’année 2020 a été marquée par le lancement de la première version mobile de l’offre digitale MyBIAT. Adossée à la nouvelle plateforme digitale, MyBIAT proposera progressivement à la clientèle des services et des processus digitalisés dans un objectif de leur faciliter le suivi et le traitement des opérations bancaires à distance. Testée et appréciée par une population de clients testeurs, la 1ère version a été mise en ligne pour tous les clients préalablement abonnés à BIATnet. En plus de son design fonctionnel et intuitif, MyBIAT est une application bancaire hautement sécurisée et obéissant aux derniers standards technologiques.

En mars 2020, le groupe BIAT s’est renforcé par l’acquisition de la société Tunisie Valeurs, établissement financier spécialisé dans les métiers de la gestion d’actifs, de l’intermédiation boursière, de l’ingénierie financière et des valeurs du trésor. A travers cette transaction, la BIAT ambitionne de consolider son positionnement sur les activités de marché de capitaux, d’élargir son offre corporate et de mettre à la disposition de sa clientèle un accompagnement sur mesure presté par les meilleurs experts de la place. Cette union permettra également aux deux groupes référence de la place de joindre leurs forces et leurs savoir-faire pour le développement du secteur financier en Tunisie.

Par ailleurs et consciente que le contexte du pays appelle à une solidarité et une cohésion de toutes les forces, la BIAT a fait don d’un montant de 18,3 millions de dinars au profit du fonds 1818. Des fonds additionnels ont également été mobilisés pour financer les actions de la fondation BIAT parmi lesquelles l’acquisition de matériel médical pour améliorer la capacité d’accueil des hôpitaux (tels que le matériel de respiration assistée et le matériel de protection du personnel médical) et l’achat et la mobilisation de matériel non médical nécessaire à la réalisation des prestations de santé.

La BIAT a également pris part à la 1ère action de responsabilité sociétale commune du secteur bancaire tunisien initiée par l’APTBEF en faveur des établissements scolaires publics. La BIAT a pris en charge la réhabilitation et l’aménagement de 5 établissements scolaires dans différents gouvernorats.

Au vu des circonstances actuelles de l’épidémie COVID-19, la BIAT envisage l’organisation de ses assemblées générales exclusivement à distance, sans la présence physique des actionnaires. A cet effet, une plateforme dédiée est mise à leur disposition sur le site de la banque pour s’enregistrer, consulter les documents et suivre en direct les travaux du bureau des assemblées.

Les modalités de participation aux assemblées générales de la BIAT sont disponibles sur ce lien : https://www.biat.com.tn/sites/default/files/inline-files/Modalites-de-participation-aux-AGs-BIAT-2021.pdf

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 205 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn