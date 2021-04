La ministre de la Femme, de la Famille et des Séniors, Imen Zahouani Houimel, appelle à intégrer la femme dans les programmes de lutte contre les changements climatiques et l’exploitation de l’économie verte.

Lors d’un atelier consacré à l’élaboration d’un plan de travail national pour l’insertion du genre social dans les changements climatiques, Houimel a mis en relief la nécessité de favoriser les indices et de mettre en place des politiques plus claires afin d’améliorer la participation de la femme et lui accorder une opportunité pour accéder à l’innovation en matière des énergies renouvelables.

Les femmes représentent la catégorie la plus touchée par les changements climatiques selon les dernières études dans ce domaine, en affrontant des problèmes dans l’apprentissage et l’emploi dans des secteurs de l’agriculture non structurés en plus de la faible participation dans la prise de décision, note Houimel.

Pour sa part, le ministre des Affaires locales et de l’Environnement par intérim a souligné l’importance de la prise en considération du genre social dans l’exécution des politiques climatiques permettant à l’Etat tunisien de renforcer davantage l’égalité du genre et de réaliser une justice climatique.