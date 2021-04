Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a inauguré mardi, le siège de l’école de la deuxième chance à Bab El Khadhra à Tunis, baptisée “école de la deuxième chance Habib Bourguiba”, en concomitance avec la commémoration aujourd’hui du 21e anniversaire du décès du leader Habib Bourguiba.

A cette occasion, Mechichi a indiqué que l’école de la deuxième chance a pour but la formation et la réhabilitation des élèves ayant quitté l’école, signalant que d’autres écoles ouvriront leur portes prochainement dans les gouvernements de Kairouan et Gabès.

Il a souligné que le gouvernement accorde un intérêt particulier au secteur éducatif et à la formation professionnelle et s’emploie également à lutter contre le décrochage scolaire, précisant que l’école de la deuxième chance vise à redonner espoir aux décrocheurs afin qu’ils reprennent le chemin de l’école.

A noter que l’école de la deuxième chance de Bab El Khadhra a accueilli la semaine dernière des élèves issus des gouvernorats du grand Tunis, dont la tranche d’âge varie entre 12 et 18 ans, ayant abandonné leur scolarité sans avoir obtenu un certificat scolaire qui conclut un cycle d’enseignement ou un diplôme de formation professionnelle.

Ont prit part à l’inauguration, les ministres de l’éducation, des affaires sociales, de la femme de la famille et des personnes âgées, de la jeunesse et des sports et de l’insertion professionnelle par intérim ainsi que la maire de Tunis, l’ambassadeur de Grande Bretagne à Tunis, la représentante du bureau de l’UNICEF à Tunis, et le coordinateur permanent des nations unies à Tunis.

Par ailleurs, le ministre de l’éducation, Fethi Slaouti a indiqué que l’école de la deuxième chance permettra aux élèves décrocheurs de bénéficier d’une nouvelle opportunité d’intégration dans les établissements éducatifs ou d’apprentissage dans les centres de formation professionnelles.

Slaouti a précisé que le nombre des bénéficiaires des services de l’école de la deuxième chance pourrait atteindre 1000 décrocheurs, en attendant la généralisation de cette expérience sur tous les gouvernorats.