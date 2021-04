Le ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines par intérim, Mohamed Bousaïd, a affirmé, mardi 6 avril 2021, que la réalisation des objectifs stratégiques dans le domaine de la transition énergétique ne dépend pas uniquement de la mise en place de lois et de décrets ou des efforts déployés par les structures de l’Etat, mais nécessite la participation de toutes les parties intervenantes dans cette activité.

Lors d’un séminaire organisé à Tunis, sur le programme de la transition énergétique dans les établissements publics, il a mis l’accent sur l’impératif d’adopter une nouvelle approche pour impulser la politique de l’efficacité énergétique et de la promotion des énergies renouvelables dans les années à venir, surtout au vu de l’aggravation du déficit de la balance énergétique et de ses répercussions négatives sur la croissance économique et les finances publiques.

D’après lui, cette nouvelle approche permettra d’assurer le passage vers une nouvelle stratégie énergétique, laquelle se base sur la diversification du mix énergétique et l’optimisation de l’exploitation du potentiel disponible dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

Il a rappelé que la Tunisie a adopté, depuis plus de 3 décennies, une politique énergétique basée sur la rationalisation de la consommation et la promotion des énergies renouvelables dans les différents domaines d’activité.

Il convient de souligner que ce séminaire, auquel ont pris part 150 participants, a été organisé par le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines en coopération avec l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie.